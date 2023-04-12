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Рианчо посоветовал Карпину покинуть «Ростов» ради завоевания титулов 

По мнению экс-наставника «Спартака», желто-синие недостаточно сильны, чтобы выигрывать трофеи. 
12 апреля 2023 19:19
автор: Глеб Шевяков

Испанский специалист Рауль Рианчо высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине.

«Он был потрясающим игроком, а в данный момент является хорошим тренером. Благодаря ему «Ростов» в нынешнем сезоне превзошел все ожидания и находится на втором месте в турнирной таблице. Хотя у команды скромный бюджет. Поэтому это достижение можно назвать выдающимся. За свою карьеру тренера Карпин еще не выигрывал трофеи, поэтому ему необходимо уходить из «Ростова». В этой команде шансы на титул довольно небольшие. Он должен найти клуб, соответствующий его амбициям», – приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Добавим, что в настоящее время «Ростов» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 45 очков после 22 проведенных матчей.

источник: «РБ-Спорт»
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