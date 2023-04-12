Гендиректор «Црвены Звезды» признался, что Егором Пруцевым интересуются команды из Западной Европы 

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич поделился мнением о возможном уходе полузащитника команды Егора Пруцева.

Ранее появилось информация о том, что в услугах россиянина заинтересован «Базель».

«Я не готов обсуждать конкретные предложения по Пруцеву. Но могу с уверенностью сказать, что за нашим игроком пристально следят команды Западной Европы», – приводит слова Терзчиа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Егор Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.