Форвард «Баварии» Мане дал пощечину партнеру по команде после поражения от «Манчестер Сити»

У футболистов «Баварии» случился конфликт после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, сенегальский нападающий немецкого клуба Садио Мане ударил своего одноклубника Лероя Сане в раздевалке после завершения футбольной встречи. Сообщается, что в разгар конфликта 31-летний игрок дал немцу пощечину.

Добавим, что ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.