Анзор Кавазашвили: Рад за Рахимова, ему пора работать, а не других учить на ТВ

Мы попросили прокомментировать эту новость легенду советского футбола, двукратного чемпиона СССР Анзора Кавазашвили.

- Как здорово, что Рашида назначил, поздравляю его! Нечего ему на телевидении делать, все время обсуждать чужие игры. Он еще молодой, нечего других обсуждать, ему надо самому работать.

Я Рашида хорошо знаю, он отличный парень и грамотный тренер. Нам такие тренеры нужны. А то там, на телевидении, сидят еще многие наши ветераны, и учат других, как играть. А им надо самим работать в командах мастеров. Поэтому рад за Рашида, что он начнет наконец работать.