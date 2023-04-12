В «Фатих Карагюмрюк» рассчитывают, что Оздоев забьет больше десяти голов за сезон

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын поделился мнением о полузащитнике команды Магомеде Оздоеве.

«Я с самого начала знал, что Оздоев – потрясающий футболист, чемпион и победитель. Команда ожидала, что он будет приносит пользу команде, делать результат. Будем надеяться, что до конца сезона он забьет больше десяти мячей и принесет нашему клубу много побед. Мы счастливы, что он забивает голы, но важно также побеждать», — приводит слова Акына ТАСС.

Напомним, что Оздоев присоединился к «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за стамбульскую команду он отыграл 26 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.