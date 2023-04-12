Качельскис надеется, что «Спартак» войдет в четверку по завершении сезона РПЛ 

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о турнирном положении команд в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Уже очевидно, что «Зенит» никому не отдаст чемпионство. Второе и третье место между собой разыграют «Ростов» и ЦСКА. «Спартак» вряд ли навяжет борьбу. Надеюсь, на второй строчке окажется подопечные Валерия Карпина, они заслужили ее своей игрок. Самое важное сейчас для меня, чтобы «Спартак» занял четвертое место. Рассчитываю на это», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Добавим, что в настоящий момент «Спартак» идет третьим в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 очка после 22-х матчей.