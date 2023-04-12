Экс-хавбек ЦСКА Ролан Гусев высказался по поводу атакующей линии «Зенита» и сравнил ее с легионерами красно-синих, выступавших за московский клуб в 2005 году.

«Самый сильный состав ЦСКА в истории был в 2005 году. Тогда за нас играли Вагнер Лав, Карвальо и Жо. Они превосходят по классу тех же Малкома, Клаудиньо и Вендела. У нас была по-настоящему сплоченная команда, каждый стоял друг за друга спиной. На футбольном поле мы были единым целым», — приводит слова Гусева Metaratings.ru

Напомним, что Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 годы. Всего в составе армейцев он принял участие в 198 встречах, отличился 41 забитым мячом и 39 ассистами.