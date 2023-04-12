Винисиус и Феликс выйдут в стартовых составах «Реала» и «Челси» на матч Лиги чемпионов 

Тренерские штабы «Реала» и «Челси» огласили стартовые составы команд на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча - 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

«Челси»: Кепа, Чилуэлл, Кулибали, Силва, Фофана, Джеймс, Ковачис, Фернандес, Канте, Феликс, Стерлинг.

Добавим, что ответная игра команд запланирована на 18 апреля в Лондоне.