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Винисиус и Феликс выйдут в стартовых составах «Реала» и «Челси» на матч Лиги чемпионов 

Сегодня, 12 апреля состоится первый матч 1/4 финала турнира между командами. 
12 апреля 2023 20:54
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Реала» и «Челси» огласили стартовые составы команд на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча пройдет сегодня, 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало матча - 22:00 мск.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго.

«Челси»: Кепа, Чилуэлл, Кулибали, Силва, Фофана, Джеймс, Ковачис, Фернандес, Канте, Феликс, Стерлинг.

Добавим, что ответная игра команд запланирована на 18 апреля в Лондоне.

источник: «Советский спорт»
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