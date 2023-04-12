Гаджиев считает, что Рахимов вольется в работу с «Рубином», несмотря на два года без практики 

Экс-наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу назначения Рашида Рахимова на должность главного тренера «Рубина».

«Рахимов подойдет профессионально к работе в «Рубине», хотя два года не тренировал. Однако он постоянно находился в футбольной сфере. Вдобавок, паузы в карьере делают специалиста еще сильнее», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, что Рахимов находился без работы с апреля 2021 года после того, как покинул пост главного тренера «Уфы». Ранее он также руководил «Ахматом» и «Локомотивом».