«Бавария» готова расстаться с Мане после драки с Сане

Руководство «Баварии» планирует прекратить сотрудничество с нападающем команды Садио Мане. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, представители мюнхенцев остались недовольны агрессивным поведением сенегальца по отношению к партнеру по команде Лерою Сане после завершения первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3). Ранее сообщалось, что 31-летний футболист в раздевалке ударил своего одноклубника по лицу.

Сообщается, что главный тренер красных Томас Тухель не хочет мириться с выходкой Мане, поэтому мюнхенский клуб готов расстаться с футболистом в ближайшее время.

Напомним, что Мане присоединился к «Баварии» летом 2022 года. В текущем сезоне за немецкий клуб он провел 32 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.