Куман заявил, что «Барселона» стала сильнее под руководством Хави 

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о работе Хави в качестве наставника «Барселоны».

«После того как Хави пришел, «Барселона», безусловно, прибавила. Нет сомнений в том, что они станут чемпионами Ла Лиги. Качество команды заметно улучшилось. Особенно заметны изменения в защите. Оборона клуба выглядит отлично. В этом сезоне они пропустили лишь десять голов. Команда Хави заслужила первое место в Испании. Хотя результат добывается, в первую очередь, за счет футболистов», – приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Добавим, что на данный момент «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка после 28 проведенных матчей.