Петржела уверен, что «Зенит» способен купить Промеса у «Спартака»

Чешский специалист Властимил Петржела считает, что легионеры играют за команды РПЛ только из-за высокой заработной платы.

«Если «Зенит» решится заплатить за Промеса большие деньги, он моментально согласится на переход, несмотря на возможную дальнейшую ненависть со стороны болельщиков «Спартака». Потому что иностранные футболисты играют в России исключительно из-за большой зарплаты», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. В текущем сезоне за московский клуб он отыграл 30 матчей, забил 21 гол и отдал девять результативных передач.