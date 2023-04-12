Слуцкий – об отношениях Дзюбы и Семака: Каждый из них прав по-своему

Российский специалист и комментатор Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу конфликта между нападающим «Локомотива» Артемой Дзюбой и главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Очевидно, что у них сложились не лучшие отношения. Несмотря на это, Семак хотел пожать руку Дзюбе, а Артем нет. У каждого из них свой взгляд на ситуацию и каждый по-своему прав. Это их личное дело», – заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу»

Напомним, что Семак руководит «Зенитом» с 2018 года. Дзюба выступал в стане сине-бело-голубых с 2015 по 2022 года. Совместно они завоевали три чемпионства РПЛ.