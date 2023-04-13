ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

УЕФА объявил четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Победителя выберут болельщики.
13 апреля 2023 08:36
автор: Артур Гичунцев

Стал известен список из четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, за награду поспорят Браим Диас («Милан»), Винисиус («Реал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Алессандро Бастони («Интер»).

Напомним, Винисиус отдал два голевых паса в матче с «Челси» (2:0), а Диас помог «Милану» обыграть «Наполи» (1:0). Стоунс же отдал ассист в игре с «Баварией» (3:0), а Бастони – результативную передачу в матче с «Бенфикой» (2:0).

Отмечается, что победителя выберут болельщики. Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.

источник: UEFA (УЕФА)
УЕФА объявил четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Победителя выберут болельщики.
13.04.2023 08:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бензема сравнялся с Холандом по голам в текущем году 
На счету обоих футболистов 18 забитых мячей во всех турнирах.
13.04.2023 00:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Наполи» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 
Игра прошла на стадионе «Сан Сиро» в Милане.
12.04.2023 23:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 
Сливочные отправили в ворота соперника два безответных мяча.
12.04.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мбаппе заявил, что его главной задачей является титул Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»
Француз не собирает покидать Париж в ближайшее время.
12.04.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Слуцкий – об отношениях Дзюбы и Семака: Каждый из них прав по-своему
Ранее 34-летний форвард «Локомотива» проигнорировал желание наставника «Зенита» пожать ему руку.
12.04.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петржела уверен, что «Зенит» способен купить Промеса у «Спартака»
Экс-наставник питерцев убежден, что легионеры выступают в России с целью заработать большие деньги.
12.04.2023 22:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Куман заявил, что «Барселона» стала сильнее под руководством Хави 
Испанский специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.
12.04.2023 22:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» готова расстаться с Мане после драки с Сане
Футболисты повздорили после поражения от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. 
12.04.2023 22:33
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика