УЕФА объявил четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Стал известен список из четырех футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, за награду поспорят Браим Диас («Милан»), Винисиус («Реал»), Джон Стоунс («Манчестер Сити») и Алессандро Бастони («Интер»).

Напомним, Винисиус отдал два голевых паса в матче с «Челси» (2:0), а Диас помог «Милану» обыграть «Наполи» (1:0). Стоунс же отдал ассист в игре с «Баварией» (3:0), а Бастони – результативную передачу в матче с «Бенфикой» (2:0).

Отмечается, что победителя выберут болельщики. Отдать свой голос можно на официальном сайте УЕФА.