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Комментаторы Уткин и Елагин не смогли увидеть тренерских идей Лэмпарда в игре «Челси»

Лондонцы по всем статьям проиграли мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.
13 апреля 2023 10:00
автор: Александр Шульгин

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями от игры лондонского «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у Челси. Со мной на БУСТИ эту игру стримил Елагин, я пытался опереться на его фундаментальные знания Англии - он тоже не заметил. Горько это.

Я не очень представляю, как может этот Челси отыграть 0:2 дома», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

В составе королевского клуба забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема (21-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).

На 59-й минуте матча защитник пенсионеров Бен Чилуэлл получил красную карточку и был удален с поля.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси» состоится 18 апреля в Лондоне.

источник: Сайт Василия Уткина
Комментаторы Уткин и Елагин не смогли увидеть тренерских идей Лэмпарда в игре «Челси»
Лондонцы по всем статьям проиграли мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.
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