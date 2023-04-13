Комментаторы Уткин и Елагин не смогли увидеть тренерских идей Лэмпарда в игре «Челси»

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями от игры лондонского «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у Челси. Со мной на БУСТИ эту игру стримил Елагин, я пытался опереться на его фундаментальные знания Англии - он тоже не заметил. Горько это.

Я не очень представляю, как может этот Челси отыграть 0:2 дома», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

В составе королевского клуба забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема (21-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).

На 59-й минуте матча защитник пенсионеров Бен Чилуэлл получил красную карточку и был удален с поля.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси» состоится 18 апреля в Лондоне.