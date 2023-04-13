Мане может вернуться в «Ливерпуль» после драки с Сане

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане может покинуть немецкий клуб и вернуться в «Ливерпуль».

По информации инсайдера Храча Хачатряна, форвард и так планировал уйти из «Баварии» летом, а конфликт с Лероем Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» ускорит этот процесс.

Напомним, после встречи, закончившейся разгромом мюнхенцев со счетом 0:3, Мане ударил Сане по лицу, нанеся тому травмы.

В текущем сезоне Мане провел 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.

В 2022 году сенегалец не смог принять участие в ЧМ в Катаре из-за травмы, однако он является обладателем Кубка африканских наций.