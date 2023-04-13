ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мане может вернуться в «Ливерпуль» после драки с Сане

Между футболистами произошел конфликт.
13 апреля 2023 10:48
автор: Александр Шульгин

Сенегальский нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане может покинуть немецкий клуб и вернуться в «Ливерпуль».

По информации инсайдера Храча Хачатряна, форвард и так планировал уйти из «Баварии» летом, а конфликт с Лероем Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» ускорит этот процесс.

Напомним, после встречи, закончившейся разгромом мюнхенцев со счетом 0:3, Мане ударил Сане по лицу, нанеся тому травмы.

В текущем сезоне Мане провел 30 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил десять мячей.

В 2022 году сенегалец не смог принять участие в ЧМ в Катаре из-за травмы, однако он является обладателем Кубка африканских наций.

Анчелотти назвал лучшего игрока матча «Реал» – «Челси»
Выбор тренера не сошелся с мнением УЕФА.
13.04.2023 11:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» стал ближе всех к подписанию Беллингема, всего на футболиста претендуют пять клубов
Англичанин проводит фееричный сезон в Германии.
13.04.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Шульгин
Названа символическая сборная первых матчей 1/4 финала ЛЧ. Лучшими стали игроки «Манчестер Сити»
«Горожане» заняли четыре из одиннадцать мест.
13.04.2023 11:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Тосно» объявил о возрождении клуба, команда начнет выступать в турнирах Ленинградской области
Клуб является обладателем Кубка России.
13.04.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Пиоли прокомментировал победу над «Наполи» в первом матче четвертьфинала финала Лиги чемпионов
Все решил гол Исмаэля Беннасера.
13.04.2023 11:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Главный тренер «Наполи» после поражения от «Милана»: Мы делали, что должны были
Главный тренер «Наполи» после поражения от «Милана»: Мы делали, что должны были
Неаполитанцам нужно будет дома отыграть отставание в один мяч, если они хотят выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
13.04.2023 11:14
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мане может вернуться в «Ливерпуль» после драки с Сане
Между футболистами произошел конфликт.
13.04.2023 10:48
Футбол
автор: Александр Шульгин
Комментаторы Уткин и Елагин не смогли увидеть тренерских идей Лэмпарда в игре «Челси»
Лондонцы по всем статьям проиграли мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.
13.04.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
УЕФА объявил четверку номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Победителя выберут болельщики.
13.04.2023 08:36
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика