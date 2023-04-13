Главный тренер «Наполи» после поражения от «Милана»: Мы делали, что должны были

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий после поражения своей команды от «Милана» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я поблагодарил команду за игру. Мы делали то, что должны были, то, что я от них ожидал. Отличная работа.

Каждая потеря в составе усложняет ситуацию, но у нас есть футболисты, способные заменить отсутствующих, и именно благодаря этому мы добиваемся результата. Мне жаль, что Замбо-Ангисса не сыграет в ответном матче, это несправедливо, но ладно», - приводит Pazzi Di Fanta слова Спаллетти.

Напомним, 75-й минуте матча хавбек неаполитанцев Андре Замбо-Ангисса получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля. В этой встрече из-за травмы не сыграл лучший бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен.

Вторая четвертьфинальная игра между «Миланом» и «Наполи» пройдет 18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Арманды Марадоны.