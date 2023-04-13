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Пиоли прокомментировал победу над «Наполи» в первом матче четвертьфинала финала Лиги чемпионов

Все решил гол Исмаэля Беннасера.
13 апреля 2023 11:29
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 12 апреля, «Милан» обыграл «Наполи» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли выразил мнение, что его команда могла выиграть с более крупным счетом.

«Я уже думаю об ответном матче. Это непростое противостояние для обеих команд. Ответная встреча будет такой же яркой.

Мы провели хороший матч. Могли забить еще один мяч. Эта победа дает нам шанс на выход в следующий раунд», – цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч команды проведут 18 апреля в Неаполе.

источник: UEFA (УЕФА)
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