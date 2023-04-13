Пиоли прокомментировал победу над «Наполи» в первом матче четвертьфинала финала Лиги чемпионов

Накануне, 12 апреля, «Милан» обыграл «Наполи» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли выразил мнение, что его команда могла выиграть с более крупным счетом.

«Я уже думаю об ответном матче. Это непростое противостояние для обеих команд. Ответная встреча будет такой же яркой.

Мы провели хороший матч. Могли забить еще один мяч. Эта победа дает нам шанс на выход в следующий раунд», – цитирует Пиоли пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответный матч команды проведут 18 апреля в Неаполе.