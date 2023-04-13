«Тосно» объявил о возрождении клуба, команда начнет выступать в турнирах Ленинградской области

В «Тосно» объявили о возрождении клуба и готовящейся заявке на выступление в первенстве и Кубке Ленинградской области.

«В сезоне 2023 года все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Также в клубе пояснили, что ренессанс стал возможен благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант».

Напомним, в 2018 году тосненцы под руководством Дмитрия Парфенова выиграли Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард», однако по окончании сезона команда прекратила свое существование в связи с финансовыми проблемами.