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«Тосно» объявил о возрождении клуба, команда начнет выступать в турнирах Ленинградской области

Клуб является обладателем Кубка России.
13 апреля 2023 11:36
автор: Александр Шульгин

В «Тосно» объявили о возрождении клуба и готовящейся заявке на выступление в первенстве и Кубке Ленинградской области.

«В сезоне 2023 года все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Также в клубе пояснили, что ренессанс стал возможен благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант».

Напомним, в 2018 году тосненцы под руководством Дмитрия Парфенова выиграли Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард», однако по окончании сезона команда прекратила свое существование в связи с финансовыми проблемами.

источник: ФК «Тосно»
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