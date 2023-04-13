«Реал» стал ближе всех к подписанию Беллингема, всего на футболиста претендуют пять клубов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем стал ближе к переходу в мадридский «Реал».

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, «шмели» требуют за дарование 150 миллионов евро, а мадридцы провели первые переговоры с отцом футболиста, который по совместительству является его агентом. Президент «сливочных» Флорентино Перес готов озвучить первое предложение по игроку.

Добавим, что ранее стало известно о том, что в гонке за футболиста также принимают участие «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

«Ливерпуль», который хотел приобрести полузащитника по инициативе Юргена Клоппа, больше не планирует его покупать.

В текущем сезоне Беллингем провел 36 матчей, в которых забил девять мячей.