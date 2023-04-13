Канчельскис заявил, что «Химки» напоминают ему клоунаду

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах нового главного тренера «Химок», Андрея Талалаева, который стал пятым в текущем сезоне, спасти команду от вылета из РПЛ.

«Президент «Химок», видимо, хочет переплюнуть президента «Палермо», когда тот семь тренеров за сезон сменил. Смешно, конечно. Мне это напоминает клоунаду. Верю ли я, что Талалаев спасет «Химки» от вылета? Да куда там? Не верю. Это только для того, чтобы народ посмешить», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Канчельскиса.

Напомним, что «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 22 матчах 13 очков. От зоны переходных матчей красно-черных отделяют четыре очка.

Добавим, что до Талалаева «Химками» руководили Сергей Юран, Николай Писарев, Спартак Гогниев, Ринат Билялетдинов.

В 23-м туре подмосковная команда сыграет в гостях против «Крыльев Советов». Матч начнется 15 апреля в 14:00 мск.