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Дзюба просил Сазонова не убить его, когда оба были в «Зените»

В настоящий момент форвард играет за «Локомотив», а защитник - за «Динамо».
13 апреля 2023 13:51
автор: Максим Скороходов

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, какое мнение о себе оставил нападающий Артем Дзюба, когда оба были игроками «Зенита».

«Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», - приводит слова Сазонова Sport24.ru.

Добавим, что Сазонов - воспитанник «Зенита», из команды он ушел в 2021 году, а Дзюба играл за сине-бело-голубых c 2015 по 2022 год. Напомним, форвард перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца текущего сезона. С этого момента он сыграл за «железнодорожников» семь матчей и забил шесть голов.

источник: Sport24.ru
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