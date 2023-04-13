Моуриньо готов покинуть «Рому» и возглавить «Челси»

Португальский тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов покинуть клуб и возглавить «Челси», сообщает инсайдер Санти Ауна в социальных сетях.

По его данным, Моуриньо также рассматривает и ряд предложений от других клубов. В числе наиболее перспективных – французский «Пари Сен-Жермен».

Руководство «Ромы» поставлено в известность о намерении Моуриньо покинуть клуб и готово к поиску преемника.

«Рома» после 29 туров набрала 53 очка и занимает третье место в чемпионате Италии, дающее ей право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Лидирует «Наполи» с 74 очками.