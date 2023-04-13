Ренан, Пиняев и Малком стали самыми подорожавшими игроками РПЛ

Защитник «Зенита» Роберт Ренан назван самым подорожавшим игроком Российской премьер-лиги по версии интернет-портала Transfermarkt.

Его трансферная стоимость выросла на 5 млн евро и в настоящее время составляет 7 млн евро. На втором месте рейтинга расположился полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, стоимость которого выросла на 3,5 млн и составляет также 7 млн.

На 3 млн евро прибавил в стоимости еще один игрок «Зенита» - Малком, чья трансферная цена оценивается в 27 млн евро.

В десятке лучших футболист «Краснодара» Кади Боржес (3 млн евро; +1,8), два игрока ЦСКА, которые прибавили по полтора миллиона Федор Чалов (10 млн евро) и Иван Обляков (7,5 млн евро). Руслан Литвинов подорожал на 1,2 млн (4 млн евро), Даниил Денисов и Данил Пруцев увеличили свою цену на 1 млн и оба оцениваются в 3,5 млн. Все трое представляют московский «Спартак».

Замкнул десятку лучших игрок «Сочи» Ванья Дркушич, который также прибавил 1 млн евро и оценивается в 3 млн.