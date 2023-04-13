«Бавария» отстранила Мане от матча 28-го тура чемпионата Германии за драку с Сане

Руководство мюнхенской «Баварии» отстранила Садио Мане от участия в матче 28-го тура чемпионата Германии за драку с одноклубником, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Сенегальцу не помогли принесенные извинения за инцидент, случившийся в раздевалке в Манчестере после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

После поражения Мане ударил по лицу своего одноклубника Лероя Сане. Инцидент получил огласку и ранее сообщалось, что руководство даже рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с футболистом.

Мане перешел в «Баварию» летом прошлого года. В этом сезоне он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, стал автором 11 голов и 5 голевых передач.

В матче 28-го тура «Бавария» 15 апреля сыграет с «Хоффенхаймом». После 27 матчей у мюнхенцев 58 очков и команда лидирует в чемпионате Германии, опережая на два очка своего ближайшего преследователя – дортмундскую «Боруссию». «Хоффенхайм» с 28 очками занимает 14 место в бундеслиге.