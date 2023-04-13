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«Аль-Наср» официально объявил об отставке Гарсии с поста главного тренера

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
13 апреля 2023 17:20
автор: Александр Евграфов

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» официально объявил об отставке Руди Гарсии с поста главного тренера команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Гарсия возглавлял «Аль-Наср» с лета прошлого года.

Ранее об отставке сообщала испанская газета Marca. Также сообщалось, что причиной увольнения стали плохие результаты команды, которой не удается возглавить чемпионат Саудовской Аравии, а также разладившиеся отношения с игроками команды. В предыдущем туре после игры тренер устроил перепалку с игроками в раздевалке. Работой Гарсии был недоволен и португальский нападающий команды Криштиану Роналду.

За семь туров до конца сезона «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» три очка.

источник: ФК «Аль-Наср»
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