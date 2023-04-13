«Акрон» реализовал за два дня 90% билетов на матч со «Спартаком»

Тольяттинский «Акрон» реализовал 90% всех билетов на полуфинальный матч Кубка России против московского «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Всего реализовано примерно 2700 билетов, это 90% от вместимости стадиона», - говорится в сообщении.

Оставшиеся билеты будут реализованы на открытой онлайн-продаже на сайте клуба.

Полуфинальный матч Пути регионов состоится на стадионе «Кристалл» в Жигулевске 19 апреля. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.