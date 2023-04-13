Защитник «Краснодара» Кайо не покинет команду после окончания сезона

Защитник «Краснодара» Кайо не покинет клуб после окончания сезона, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, в клубе очень рассчитывают на продолжение сотрудничества с бразильским футболистом. Руководство команды и тренерский штаб довольны уровнем игры и намерены после окончания сезона обсудить варианты продления контракта.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года, перейдя в российский клуб из португальской «Санта-Клары». Контракт бразильца рассчитан до конца июня 2024 года.

«Краснодар» набрал 35 очков в 22 матчах чемпионата России и занимает седьмое место в турнирной таблице. В 23-м туре 15 апреля команда сыграет на выезде с «Сочи».