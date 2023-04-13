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Спаллетти уверен, что Осимхен будет готов к ответному матчу с «Миланом»

Главный тренер неаполитанцев уверен, что нигерийский нападающий поможет в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
13 апреля 2023 18:14
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что нападающий Виктор Осимхен примет участие в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Осимхен будет полностью готов к ответному матчу с «Миланом». Он будет в составе», - цитирует Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

Нигерийский нападающий вернулся в расположение «Наполи» с травмой после выступления за сборную своей страны. Из-за повреждения приводящей мышцы левого бедра Осимхен пропустил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Наполи» проиграл «Милану» со счетом 0:1.

Ответная игра состоится 18 апреля на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и начнется в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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