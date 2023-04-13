Романцев назвал причину, по которой завершил карьеру тренера в 51 год 

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему завершил профессиональную тренерскую карьеру в возрасте 51-го года.

«У меня был замечательный наставник – Старостин Николай Петрович. Он научил меня такому правилу, что тренер имеет полный контроль над командой, он приглашает футболистов, их тренирует и он же строит игру клуба. В других командах всего было по-другому. Там тебе давали советы, кого брать в состав, каким образом тренировать игроков, а от кого избавиться. Не выдержал, понял, что это не мое. Считаю, что я не захотел перестраиваться под современные реалии или у меня просто силы иссякли, чтобы меняться. Я был уже сформировавшейся личностью», – заявил Романцев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что последним местом работы Романцева являлось московское «Динамо», которое он покинул в мае 2005 года, после чего никогда не тренировал. На протяжении 13 лет ( с 1989 по 2003 год, с перерывом в 1996-м) руководил «Спартаком», с которым стал восьмикратным чемпионом России.