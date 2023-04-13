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Романцев назвал причину, по которой завершил карьеру тренера в 51 год 

69-летний специалист прекратил тренерскую деятельность в 2005 году. 
Романцев назвал причину, по которой завершил карьеру тренера в 51 год 
13 апреля 2023 18:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему завершил профессиональную тренерскую карьеру в возрасте 51-го года.

«У меня был замечательный наставник – Старостин Николай Петрович. Он научил меня такому правилу, что тренер имеет полный контроль над командой, он приглашает футболистов, их тренирует и он же строит игру клуба. В других командах всего было по-другому. Там тебе давали советы, кого брать в состав, каким образом тренировать игроков, а от кого избавиться. Не выдержал, понял, что это не мое. Считаю, что я не захотел перестраиваться под современные реалии или у меня просто силы иссякли, чтобы меняться. Я был уже сформировавшейся личностью», – заявил Романцев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что последним местом работы Романцева являлось московское «Динамо», которое он покинул в мае 2005 года, после чего никогда не тренировал. На протяжении 13 лет ( с 1989 по 2003 год, с перерывом в 1996-м) руководил «Спартаком», с которым стал восьмикратным чемпионом России.

Романцев назвал причину, по которой завершил карьеру тренера в 51 год 
Романцев назвал причину, по которой завершил карьеру тренера в 51 год 
69-летний специалист прекратил тренерскую деятельность в 2005 году. 
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