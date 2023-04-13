Мбаппе отреагировал на расистские высказывания в сторону защитника «Баварии» Упамекано 

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу оскорблений на почве расизма в адрес защитника «Баварии» Дайо Упамекано.

Отметим, что 24-летний игрок был раскритикован в грубой форме в соцсетях после поражения мюнхенцев от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«В современном мире проявление расизма — это чистой воды идиотизм. С этим необходимо бороться и действовать решительно. Такое случается уже не первый раз, Ромелу Лукаку тоже пострадал от этого. Мир, влючая меня, от этого устал», – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, что Упамекано выступает за «Баварию» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне за красных он отыграл 37 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ответная четвертьфинальная игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.