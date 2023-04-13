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ЦСКА получил отказ в досрочном возвращении Фернандеса из «Интернасьоналя»

Натурализованный бразилец по-прежнему принадлежит армейцам.
13 апреля 2023 18:57
автор: Глеб Шевяков

Руководство ЦСКА планировало вернуть в расположение команды защитника Марио Фернандеса, но получило отказ от «Интернасьоналя», за который в настоящий момент выступает игрок. Об этом сообщает Globo Esporte.

Отметим, что 32-летний футболист принял решение приостановить свою профессиональную карьеру в мае прошлого года, после чего вернулся на родину в Бразилию. А в конце 2022-года возобновил свои выступления в составе «Интернасьоналя» благодаря тому, что московский клуб отпустил защитника в аренду.

Добавим, что арендное соглашение Фернандеса с бразильской командой рассчитано до конца декабря 2023-года. В составе ЦСКА он провел десять лет (с 2012 по 2022 годы) , за которые отыграл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до конца сезона-2023/2024.

источник: Globo Esporte
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