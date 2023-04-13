Карпин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий перед матчем против «Зенита» в 23-м туре РПЛ. В частности, он заявил, что не считает эту игру чемпионской встречей.

«Давайте все-таки будем реалистами: отрыв слишком большой, задачи и возможности у двух клубов слишком разные. Мы с первого тура двигались от игры к игре, так и движемся дальше, думая только о предстоящей встрече», – добавил Карпин, чьи слова приводит «СЭ».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает 1-е место, набрав 54 очка. У «Ростова» – 45 очков и 2-я позиция.

Добавим, что команды уже встречались в этом сезоне РПЛ: встреча, прошедшая 2 октября 2022 года завершилась в пользу питерцев – 3:1.