Бывший игрок «Фейеноорда» признался, что испытывает ненависть к Моуринью 

Экс-нападающий «Фейеноорда» Брайан Линссен, который в настоящее время выступает за «Урава Редс», высказался насчет предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы между роттердамской командой и «Ромой».

«Честно скажу, что ненавижу Моуринью. В первую очередь из-за того, что мы проиграли «Роме» в финальном матче Лиги конференций в прошлом сезоне. Однако это еще не все. Футболисты этой команды не относились к нам с уважением, меня это раздражало. После завершения матча некоторые из них жевали жвачку. Рассчитываю, что в этот раз все будет по-другому», — приводит слова Лиссена Voetbal International.

Напомним, что в 2022 году в финале Лиги конференций «Рома» обыграла «Фейеноорд» со счетом 1:0 и завоевала трофей.

Сегодня, 13 апреля команды вновь встретятся в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Европы.