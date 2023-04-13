Клубы АПЛ уберут рекламу азартных игр с футболок в 2025 году

Логотипы букмекерских контор исчезнут с лицевой стороны футболок клубов английской премьер-лиги, начиная с сезона-2025/26, сообщается на сайте АПЛ.

Английская премьер-лига сообщает, что клубы договорились сделать этот шаг в связи с тем, что власти Великобритании планируют ввести полный запрет на рекламу азартных игр. По оценкам экспертов общая сумма потерь клубов составит около 50 миллионов фунтов.

Решение было принято после многих консультаций с участием лиги, клубов, департамента культуры, СМИ.

В настоящее время логотипы букмекерских контор размещены на лицевой стороны футболок восьми клубов, играющих в АПЛ.