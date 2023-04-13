Карпин ответил президенту «Оренбурга» за высказывание о газоне на стадионе «Газовик»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Оренбурга» Василия Еремякина.

Отметим, что 70-летний функционер резко высказался в адрес наставника желто-синих после его слов об искусственном газоне на стадионе «Газовик».

«На пресс-конференции я лишь обратил внимание на то, что к этому газону необходимо привыкнуть, а это занимает время. Не представляю по какой причине некоторые люди так возбудились из-за моего высказывания, включая агронома-президента «Оренбурга». Ему бы стоило задуматься над тем, чтобы постелить натуральный газон, тогда и проблем никаких не было», – приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в матче 22-го тура РПЛ «Ростов» и «Оренбург» сыграли вничью (2:2).