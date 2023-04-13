Чинквини уверен, что в составе «Фиорентины» нет места для Кокорина в следующем сезоне 

Бывший ассистент главного тренера Фабио Капелло в сборной России, Оресте Чинквини поделился мнением о возможном выступлении Александра Кокорина в «Фиорентине» в следующем сезоне.

«Летом Александр вернется в «Фиорентину», но точно не будет играть за этот клуб в следующем сезоне. Это невозможно. Сейчас он неплохо справляется в чемпионате Кипра, но это слабый уровень для Италии. Вполне вероятно, что Кокорин будет арендован другой кипрской командой и продолжит выступать там. «Арис» не может его выкупить, потому что у них просто не хватит бюджета. В данный момент непонятно, где он продолжит карьеру», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, что «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» летом 2022 года. В текущем сезоне за клуб из Лимасола он отыграл 25 матчей, отличился 11-ю забитыми мячами и шестью ассистами.