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Черышев не планирует переходить в российские команды 

Игрок «Венеции» доволен своим положением в нынешнем клубе.
13 апреля 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев не собирается покидать итальянскую команду. Об этом сообщает Sport24.ru

По информации источника, 32-летний форвард чувствует себя комфортно в Италии, выступая за клуб Серии Б, и не планирует переходить в команды РПЛ. Сообщается, что россиянин хочет продолжать свою карьеру в Европе.

Напомним, что Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года на правах свободного агента. В текущем сезоне за оранжево-черно-зеленых он провел 18 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянской командой рассчитан до конца сезона-2023/2024.

источник: Sport24.ru
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