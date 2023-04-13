После окончания сезона «Ливерпуль» могут покинуть 13 игроков

«Ливерпуль» после окончания сезона могут покинуть 13 игроков, сообщает Express.

По данным источника, клуб намерен провести масштабную перестройку, и планирует активную трансферную политику.

Предполагается, что на трансфер будут выставлены или покинут команду в качестве свободных агентов Адриан, Артур, Натаниэль Филлипс, Сепп ван дер Берг, Рис Уильямс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Костас Цимикас, Жоэль Матип, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Куивин Келлехер. Все они выступали на правах аренды. Об уходе из состава мерсисайдцнв объявил Роберто Фирмино.

После 29 матчей «Ливерпуль» набрал в чемпионате Англии 44 очка и занимает восьмое место.