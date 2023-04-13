Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барселоной»

Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес заключил двухлетний контракт с «Барселоной». Об этом сообщает Relevo.

По данным источника, игрок присоединится к новой команде по окончании сезона. Отмечается, что футболист согласился на трансфер, так как хочет поиграть в Лиге чемпионов и надеется выиграть серьезный трофей.

Напомним, Мартинесу 31 год. За «Атлетик» он выступает с января 2018 года. До этого испанец играл за «Реал Сосьедад».

В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник провел 13 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает 30 июня. Таким образом, он отправится в «Барселону» на правах свободного агента.