Семин считает, что Пиняев является удачным приобретением «Локомотива» 

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о выступлении нападающего команды Сергея Пиняева после его перехода из «Крыльев Советов».

«Он выступает хорошо, к нему не может быть никаких претензий. В данный момент он оправдывает свою трансферную стоимость. Что произойдет в будущем — покажет время», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Раннее сообщалось, что 18-летний футболист «железнодорожников» вошел в десятку самых подорожавших игроков чемпионата России по версии Transfermarkt. Согласно порталу он оценивается в семь миллионов евро.

Добавим, что Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне в составе красно-зеленых он принял участие в восьми матчах и забил один гол.