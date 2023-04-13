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Семин считает, что Пиняев является удачным приобретением «Локомотива» 

По мнению 75-летнего специалиста, российский форвард оправдывает все вложенные в него средства. 
13 апреля 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о выступлении нападающего команды Сергея Пиняева после его перехода из «Крыльев Советов».

«Он выступает хорошо, к нему не может быть никаких претензий. В данный момент он оправдывает свою трансферную стоимость. Что произойдет в будущем — покажет время», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Раннее сообщалось, что 18-летний футболист «железнодорожников» вошел в десятку самых подорожавших игроков чемпионата России по версии Transfermarkt. Согласно порталу он оценивается в семь миллионов евро.

Добавим, что Пиняев присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года. В текущем сезоне в составе красно-зеленых он принял участие в восьми матчах и забил один гол.

источник: «Спорт-Экспресс»
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