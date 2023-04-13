Петржела заявил, что Россия потеряла статус футбольной страны 

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уровне популярности футбола в России.

«Когда я возглавлял «Зенит», нашу команду радостно встречали полные трибуны на «Петровском». А в настоящее время болельщиков на стадионах крайне мало. Это катастрофа. Россиянам в данный момент нет дела до футбола. Очевидно, что Россия сейчас — нефутбольная страна. Люди акцентируют свое внимание на более важных вещах, спорт ушел на третий план. Не уверен, что интерес к футболу может вернуться в будущем», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Добавим, что после введения Fan ID в начале сезона посещаемость матчей РПЛ снизилась.