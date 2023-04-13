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Петржела заявил, что Россия потеряла статус футбольной страны 

По мнению чешского специалиста, в данный момент российским гражданам нет дела до футбола. 
13 апреля 2023 20:48
автор: Глеб Шевяков

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уровне популярности футбола в России.

«Когда я возглавлял «Зенит», нашу команду радостно встречали полные трибуны на «Петровском». А в настоящее время болельщиков на стадионах крайне мало. Это катастрофа. Россиянам в данный момент нет дела до футбола. Очевидно, что Россия сейчас — нефутбольная страна. Люди акцентируют свое внимание на более важных вещах, спорт ушел на третий план. Не уверен, что интерес к футболу может вернуться в будущем», – приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Добавим, что после введения Fan ID в начале сезона посещаемость матчей РПЛ снизилась.

источник: «РБ-Спорт»
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