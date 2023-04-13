«Нужно отстоять результат»: в «Реале» не уверены, что исход противостояния с «Челси» решен

«Реал» обыграл «Челси» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:0). Директор «сливочных» Эмилио Бутрагеньо похвалил команду, но при этом подчеркнул, что исход противостояния еще не решен.

«Я доволен нашей игрой. Мы надежно действовали в обороне, у нас были моменты, и мы обыграли опасного соперника. Теперь нужно отстоять результат.

Решен ли исход противостояния? Вовсе нет. У них есть игроки очень высокого качества, и нам придется провести выдающийся матч», – цитирует функционера AS.

Добавим, что ответная игра состоится 18 апреля и пройдет на лондонской арене «Стэмфорд Бридж».