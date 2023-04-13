Причиной драки между Мане и Сане стало расистское оскорбление 

Стало известно высказывание нападающего «Баварии» Лероя Сане в сторону своего партнера по команде Садио Мане, после которой между футболистами завязалась драка. Об этом сообщает журналист Папа Махмуд Гуйе в своих соцсетях.

Как утверждает источник, немецкий игрок оскорбил 31-летнего сенегальца, назвав того «черным дерьмом». В ответ Мане нанес удар по лицу одноклубника.

Напомним, что конфликт между Сане и Мане произошел в раздевалке после завершения матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Манчестер Сити». «Горожане» разгромили мюнхенцев со счетом 3:0.