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ЭСК признала, что Сухой ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Очная встреча российских клубов завершилась нулевой ничьей.
13 апреля 2023 21:17
автор: Глеб Шевяков

ЭСК РФС признала, что решение главного арбитра матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом», Алексея Сухого не назначить 11-метровый в ворота московского клуба на 15-й минуте встречи является ошибочным.

Сообщается, что хавбек красно-белых Роман Зобнин произвел интенсивный контакт в отношении ноги защитника грозненцев Андрея Семенова в тот момент, когда мяч еще не покинул пределы поля, что является фолом. Судья был обязан классифицировать данное действие полузащитника москвичей как фол по неосторожности и назначить пенальти.

Напомним, что матч 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» завершился со счетом 0:0.

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