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Каземиро и Марсьяль выйдут в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»

Команды опубликовали стартовые составы.
13 апреля 2023 21:18
автор: Александр Евграфов

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» опубликовали стартовые составы на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы, который состоится на «Олд Траффорд» в Англии.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Маласиа, Каземиро, Забитцер, Фернандеш, Антони, Санчо, Марсьяль.

«Севилья»: Буну, Куасси, Маркан, Монтьель, Гудель, Акунья, Фернандо, Ракитич, Окампос, Торрес, Ламела.

Бригаду арбитров возглавит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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