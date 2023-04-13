Кузяев может перейти в «Бешикташ» следующим летом 

Руководство «Бешикташа» заинтересовано в услугах полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, турецкий клуб рассматривает возможность бесплатно подписать 30-летнего игрока ближайшим летом после того, как у футболиста истечет соглашение с сине-бело-голубыми. Сообщается, что россиянин хочет попробовать свои силы в Европе.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 27 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.