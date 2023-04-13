«Аль-Наср» хочет пригласить Зидана в качестве главного тренера

Саудовский клуб «Аль-Наср» хочет пригласить на пост главного тренера Зинеддина Зидана, сообщает CBS Sports.

По данным источника, в числе кандидатов называется также и Жозе Моуринью. Оба специалиста хорошо знакомы португальскому нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который также принимает участие в выборе тренера.

В четверг «Аль-Наср» официально объявил об отставке Руди Гарсии и назначении 49-летнего Динко Иличича. Однако журналисты отмечают, что Иличич рассматривается лишь как временная фигура.

В пуле рассматриваемых кандидатур есть и альтернативные варианты на случай, если не удастся договориться с основными. Это тренер «Фенербахче» Жорже Жезушу или Марсело Гальярдо.

За семь туров до конца сезона «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» три очка.