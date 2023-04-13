«Рома» проиграла «Фейеноорду» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы итальянская «Рома» на выезде проиграла роттердамскому «Фейеноорду».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Матс Виффер.
Перед перерывом при счете 0:0 Лоренцо Пеллегрини не смог реализовать 11-метровый.
Напомним, что эти же команды встречались в финале Лиги конференций сезона-2021/22. Тогда трофей покорился команде Жозе Моуринью.
Ответный матч в Риме пройдет 20 апреля.
Лига Европы
1/4 финала. 1-й матч
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) - «Рома» (Рим, Италия) - 1:0 (0:0)
Гол: Виффер, 54
Не забитый пенальти: Пеллегрини, 43 (штанга).
источник: «Советский спорт»