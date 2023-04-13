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«Рома» проиграла «Фейеноорду» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В Роттердаме прошел римейк финала Лиги конференций прошлого сезона.
13 апреля 2023 21:40
автор: Александр Шульгин

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы итальянская «Рома» на выезде проиграла роттердамскому «Фейеноорду».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Матс Виффер.

Перед перерывом при счете 0:0 Лоренцо Пеллегрини не смог реализовать 11-метровый.

Напомним, что эти же команды встречались в финале Лиги конференций сезона-2021/22. Тогда трофей покорился команде Жозе Моуринью.

Ответный матч в Риме пройдет 20 апреля.

Лига Европы
1/4 финала. 1-й матч
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) - «Рома» (Рим, Италия) - 1:0 (0:0)
Гол: Виффер, 54
Не забитый пенальти: Пеллегрини, 43 (штанга).

источник: «Советский спорт»
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