«Рома» проиграла «Фейеноорду» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы итальянская «Рома» на выезде проиграла роттердамскому «Фейеноорду».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Матс Виффер.

Перед перерывом при счете 0:0 Лоренцо Пеллегрини не смог реализовать 11-метровый.

Напомним, что эти же команды встречались в финале Лиги конференций сезона-2021/22. Тогда трофей покорился команде Жозе Моуринью.

Ответный матч в Риме пройдет 20 апреля.

Лига Европы

1/4 финала. 1-й матч

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) - «Рома» (Рим, Италия) - 1:0 (0:0)

Гол: Виффер, 54

Не забитый пенальти: Пеллегрини, 43 (штанга).