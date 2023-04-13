«Вест Хэм» не смог обыграть «Гент» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 

Первый четвертьфинальный матч Лиги конференций между «Гентом» и «Вест Хэмом» завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в составе бельгийского клуба голом отличился нападающий Уго Кейперс (57-я минута). За лондонскую команду гол забил форвард Дэнни Ингс (45+3).

Во втором тайме на третьей добавленной минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, однако после просмотра VAR отменил свое решение.

Добавим, что ответная игра 1/4 финала Лиги конференций между «Гентом» и «Вест Хэмом» состоится 20 апреля в Лондоне. Начало матча – 20:00 мск.

Лига конференций

1/4 финал

Первый матч

«Гент» (Бельгия) – «Вест Хэм» (Лондон) – 1:1 (0:1)

Голы: Кейперс, 57. – Ингс, 45+3.